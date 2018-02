Bishopová: Netreba zatvárať bránu pred usporiadanou migráciou

Maďarský minister podotkol, že s Bishopovou sa zhodli v tom, že je dôležité zachovanie suverenity a bezpečnosti krajiny, riešenie príčin, ktoré migráciu vyvolali, ako aj silná ochrana hraníc.

Budapešť 22. februára (TASR) - Austrália nechce poučovať iné krajiny o riešení migrácie, ale Austrália je dobrým príkladom toho, že netreba zatvárať bránu pred utečencami, ak tí prichádzajú usporiadane a spôsobom, ktorý určí vláda. Povedala to vo štvrtok v Budapešti austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.



Podľa agentúry MTI maďarský minister podotkol, že s Bishopovou sa zhodli v tom, že je dôležité zachovanie suverenity a bezpečnosti krajiny, riešenie príčin, ktoré migráciu vyvolali, ako aj silná ochrana hraníc.



"Vo vývoji politických i ekonomických procesov sveta váha Austrálie čoraz viac stúpa, a preto je záujmom Európskej únie, strednej Európy i Maďarska čo najužšia spolupráca s touto krajinou," dodal Szijjártó.



"Austrália sa rada podelí o svoje skúsenosti s migráciou. Austrália je krajinou prisťahovalcov, je najúspešnejšou multikultúrnou krajinou, do ktorej prichádzajú ľudia zo všetkých kútov sveta," povedala austrálska ministerka a podčiarkla, že utečencov síce prijímajú radi, avšak v oblasti migračnej politiky trvajú na zachovaní suverenity svojej krajiny.



Pripomenula, že medzi Austráliou a Maďarskom existuje silné puto, pretože v Austrálii žije silná maďarská diaspóra. "Po roku 1956 (po protikomunistickej revolúcii) prišlo k nám mnoho Maďarov a vo veľkej miere prispeli k rozvoju krajiny," dodala Bishopová.



K ekonomickým vzťahom podotkla, že sa rysujú obrovské možnosti v oblastiach obchodu a investícií. "Austrália je 13. najsilnejšou ekonomikou sveta, hospodársky rast je priebežný, sme otvorenou krajinou založenou na exporte. Radi spolupracujeme s podobne fungujúcimi ekonomikami," zdôraznila.



Austrálska ministerka zahraničných vecí poznamenala, že jej krajina rada rokuje aj s krajinami V4, pretože tie prezentujú dôležitý postoj v rámci EÚ.



Podľa slov Szijjártóa Maďarsko nikdy nekritizovalo Austráliu za jej model riešenia ilegálnej migrácie. "Postojom Maďarska je, že prioritou každej vlády musí byť národná bezpečnosť svojej vlastnej krajiny. O tom, koho vpustia do Austrálie, rozhodujú iba Austrálčania," konštatoval maďarský minister.



Ministri zahraničných vecí Maďarska a Austrálie budú po bilaterálnom stretnutí pokračovať v rokovaniach so šéfmi diplomacie krajín Vyšehradskej štvorky.



Ministri vonkajších ekonomických vzťahov a hospodárstva krajín V4 sa z iniciatívy Maďarska, ktoré v súčasnosti predsedá Vyšehradskej skupine, 19. januára stretli s austrálskym ministrom obchodu, cestovného ruchu a investícií Stevenom Ciobom.



"Sme tu v Európe, pretože krajiny vyšehradskej skupiny sú pre nás veľmi dobrou skúsenosťou, lebo ekonomicky rastú, majú liberalizovaný trh a nízku nezamestnanosť. To isté platí aj o Austrálii," povedal pred novinármi Ciobo po januárovej schôdzke s českým ministrom priemyslu a obchodu Tomášom Hünerom, šéfom maďarskej diplomacie Szijjártóom, poľskou ministerkou podnikania a technológií Jadwigou Eillewiczovou a ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom.



Krajiny V4 vtedy vyjadrili odhodlanie, že podporujú čo najskoršie začatie rokovaní o zmluve o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou.



spravodajca TASR Ladislav Vallach