Cirkev v Nikaragui zváži, či bude ďalej sprostredkovateľom v konflikte

Managua 21. júla (TASR) - Nikaragujská katolícka cirkev zvažuje, či bude ďalej sprostredkovať v konflikte medzi miestnou vládou a demonštrantami po tom, čo ju prezident Daniel Ortega obvinil z podporovania plánov na prevrat v krajine. Podľa agentúry DPA to v piatok vyhlásil predseda konferencie nikaragujských biskupov kardinál Leopoldo Brenes.



"Mali by sme premýšľať o slovách pána prezidenta a potom dospieť k rozhodnutiu," povedal Brenes pre súkromnú spravodajskú stanicu Canal 15. Ako dodal, nikaragujská cirkev dostala "množstvo správ a e-mailov", ktoré ju posmeľujú, aby pokračovala vo svojom pôsobení ako sprostredkovateľ medzi vládou a demonštrantami.



Prezident Ortega vo štvrtok uviedol, že údajný podiel katolíckych biskupov na sprisahaní s cieľom prevratu v krajine ich "diskvalifikuje" ako sprostredkovateľov. Obvinil tiež konferenciu biskupov z podpory "satanistických a zločineckých skupín" a z využívania kostolov ako skladov zbraní.



Brenes vyhlásil, že kostoly otvorili svoje brány pre protestujúcich študentov prenasledovaných vládou, poprel však, že by do chrámov mali byť vnášané zbrane.



Ortegov útok na nikaragujskú cirkev môže znamenať fatálny úder pre jedinú možnú cestu k ukončeniu tri mesiace trvajúcej vlny násilia v krajine, upozornil sociológ Óscar René Vargas, ktorý bol Ortegovým poradcom v 80. rokoch minulého storočia. "Ortega si vybral najradikálnejší spôsob, ako čeliť konfliktu: ozbrojený a polovojenský spôsob," povedal Vargas pre DPA.



"Ortega zavolal biskupov (aby sprostredkovali), pretože sa domnieval, že ich môže manipulovať, ale keď začali hrať kritickú úlohu odmietaním represálií, oficiálnou stratégiou sa stalo (zbaviť sa) týchto mediátorov," spresnil sociológ.



Nepokoje v tejto stredoamerickej krajine vypukli ešte 18. apríla, keď kontroverzné sociálne reformy vyústili do protivládnych protestov. Ľudskoprávne skupiny uvádzajú, že odvtedy prišlo v krajine pri násilných demonštráciách 351 ľudí. Vláda pripúšťa menej než 50 obetí, píše DPA.