Bitka migrantov s nacionalistami si vyžiadala šesť zranených

Bitke predchádzala hádka medzi oboma skupinami, ktorá vypukla v noci na sobotu na železničnej stanici v malom meste Wurzen.

Drážďany 13. januára (TASR) - Šesť ľudí utrpelo zranenia počas násilnej potýčky medzi skupinou migrantov a nacionalistov na východe Nemecka. Oznámila to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie polície.



Bitke predchádzala hádka medzi oboma skupinami, ktorá vypukla v noci na sobotu na železničnej stanici v malom meste Wurzen ležiacom neďaleko Lipska v spolkovej krajine Sasko.



Približne 30 Nemcov následne zamierilo do ubytovne, kde bývali žiadatelia o azyl, a začali tam búchať na dvere a rozbíjať okná. Dvanásť obyvateľov zariadenia potom zaútočilo na votrelcov nožmi a palicami.



Násilnosti ukončil až príchod policajtov. Dve osoby utrpeli bodné zranenia a jednu zranili elektrickým paralyzérom. Čo potýčku vyvolalo, objasní až ďalšie vyšetrovanie. Polícia neuviedla, z akej krajiny migranti pochádzali.



Do Nemecka prišli v roku 2015 státisíce žiadateľov o azyl, čo vyvolalo prudký nárast útokov na migrantov a ich ubytovne. Odvtedy sa však počet takýchto incidentov opäť znížil, píše agentúra DPA.