Nehodu pri evakuácii lietadla v Budapešti mohol spôsobiť ľudský faktor

Budapešť 28. marca (TASR) - Je čoraz pravdepodobnejšie, že za piatkovou nehodou na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pri núdzovej evakuácii lietadla, pri ktorej sa ťažko zranila jedna Izraelčanka, zohralo úlohu aj ľudské zlyhanie. Konštatoval to v stredu maďarský denník Blikk.



Tridsaťdeväťročná občianka Izraela utrpela poranenie lebky po tom, ako spadla z evakuačného sklzu a narazila hlavou o betón. Jej stav je údajne stále kritický. Rodina nesúhlasila so zverejnením stavu pacientky a preto nemocnica túto správu nepotvrdila.



Z informácií Blikku vyplýva, že v čase evakuácie ešte bežal motor lietadla a nehodu mohol spôsobiť aj prúd vzduchu z neho. Núdzovú evakuáciu lietadla spoločnosti Smart Wings plného pasažierov nariadila posádka lietadla pre dym, ktorý sa začal šíriť v kabíne.



Neskôr vysvitlo, že dym vznikol na vozidle vytláčajúcom lietadlo z odbavovacej plochy a do kabíny lietadla sa dostal cez už naštartované motory. Na palube stroja vznikla panika, podľa informácií Blikku dokonca došlo medzi cestujúcimi snažiacimi sa dostať k núdzovým východom k šarvátke.



Ťažko zranená žena sa dostala na evakuačný sklz ako prvá. Nie je vylúčené, že sklz ešte nebol úplne naplnený vzduchom a jedna strana mohla byť menej pevná. Podľa leteckého experta Pétera Koloszára síce pri núdzovej evakuácii treba motory lietadla zastaviť, avšak treba rátať s tým, že úplné zastavenie si vyžaduje istý čas.



"Posádka lietadla nemôže samostatne rozhodovať, musí plniť nariadenia kapitána," dodal expert pre Blikk.



Okolnosti nehody pri evakuácii lietadla nasadeného ako náhradné za pokazený stroj izraelskej leteckej spoločnosti IZair vyšetruje polícia i letecký úrad. Z Budapešti malo lietadlo letieť do Tel Avivu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach