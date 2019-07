Blízko miesta, kde údajne stála Sodoma, namerali skoro 50 stupňov

Horúčavám sa v Izraeli pripisuje aj najnovšia vlna požiarov. V strednej časti krajiny bolo ohňom poškodených niekoľko domov a požiare si vynútili aj evakuáciu stoviek ľudí.

Tel Aviv 18. júla (TASR) - Izrael má za sebou najteplejší deň vo svojich novodobých dejinách, keď v stredu na južnom pobreží Mŕtveho mora zaznamenali 49,9 stupňa Celzia. Ako poznamenal denník The Jerusalem Post, ide o lokalitu, kde sa podľa Biblie rozprestieralo mesto Sodoma.



Doteraz najvyššiu teplotu namerali na severe územia dnešného Izraela v júni 1942, keď z kibucu Tirat Cvi na severe údolia Jordánu hlásili teplotu 54 stupňov Celzia.



V Tel Avive v stredu predpoludním namerali teplotu vzduchu 40 stupňov. Pocit tepla však zmierňovala nezvyčajne nízka, len 20-percentná vlhkosť. Popoludní sa teplota znížila na prijateľnejších 33 stupňov Celzia, ale vlhkosť sa zvýšila na 75 percent, čo spôsobilo, že pocitová teplota bola vyššia ako dopoludnia.



V Jeruzaleme v stredu namerali 38 stupňov Celzia, pritom ešte v pondelok tam bolo príjemných 28 stupňov. V prístavom meste Haifa sa ortuť teplomerov vyšplhala k značke 35 stupňov Celzia a v Beerševe bolo 42 stupňov Celzia.



Záchranári počas stredy ošetrili najmenej 140 ľudí, ktorí mali zdravotné problémy súvisiace s horúčavami.



Horúčavám sa v Izraeli pripisuje aj najnovšia vlna požiarov. V strednej časti krajiny bolo ohňom poškodených niekoľko domov a požiare si vynútili aj evakuáciu stoviek ľudí. Niekoľko z nich utrpelo ľahké zranenia, keď sa nadýchali splodín z horenia.



Denník The Jerusalem Post informoval, že radnica v Tel Avive požiadala organizátorov koncertu speváka Omera Adama, aby znížili cenu fľaškovanej vody, aby eliminovali riziko dehydratácie u 40.000 fanúšikov, ktorých očakávali na koncerte. Produkčná spoločnosť však tejto požiadavke odmietla vyhovieť. Radnica preto nariadila polícii, aby na koncert púšťala aj ľudí s nápojmi prinesenými zvonku. Ako konštatoval denník, ide o nezvyklé zľavenie úradov od obvykle striktne dodržiavaných bezpečnostných predpisov.



Meteorológovia očakávajú, že do víkendu sa do Izraela vráti počasie s teplotami obvyklými pre túto časť roka.