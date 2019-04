Blok Fidesz-KDNP odovzdal volebnej kancelárii podpisy k voľbám do EP

Maďarské strany musia v zmysle platných právnych noriem k účasti na voľbách zozbierať 20.000 podpisov.

Budapešť 8. apríla (TASR) - Blok maďarských vládnych strán Fidesz-KDNP odovzdal v pondelok Národnej volebnej kancelárii (NVI) v Budapešti hárky s podpismi, ktoré sú potrebné ku kandidatúre strán do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP), informovala agentúra MTI.



Maďarské strany musia v zmysle platných právnych noriem k účasti na voľbách zozbierať 20.000 podpisov. Fidesz-KDNP bol prvým subjektom, ktorý požadované podpisy do nadchádzajúcich volieb odovzdal.



Komunikačný riaditeľ Fideszu Balázs Hidvéghi pre MTI uviedol, že v zbieraní podpisov strana bude aj naďalej pokračovať, pričom ďalšie podpisy sa budú týkať podpory sedembodového programu, ktorý prezentoval minulý piatok premiér Viktor Orbán.



V programe sú sformulované výzvy, aby sa riešenie migrácie neponechávalo na bruselských byrokratov a vrátilo sa národným vládam, aby žiadnu krajinu nebolo možné nútiť k prijímaniu migrantov a aby do Európy neboli vpúšťaní cudzinci bez platných dokladov. Ďalšími výzvami sú, aby boli zrušené bankové karty a víza pre migrantov, aby Brusel nedával už žiadne finančné prostriedky organizáciám amerického finančníka Georgea Sorosa, ktoré napomáhajú migrácii, a aby tieto prostriedky využila Únia na uhradenie nákladov na ochranu hraníc, aby nikoho v Európe nemohli prenasledovať pre to, že sa hlási ku kresťanskej viere a aby na čele inštitúcií EÚ boli vodcovia odmietajúci prisťahovalectvo.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach