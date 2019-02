Bloomberg: Mayová zvažuje odloženie odchodu Británie z EÚ

Odloženie brexitu by podľa Bloobmergu mohlo položiť Mayovej kabinet a spôsobiť rozkol v jej Konzervatívnej strane.

Londýn 26. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová zvažuje odloženie termínu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, čím chce zabrániť tomu, aby 29. marca nastal tzv. tvrdý brexit. Napísala to v pondelok večer agentúra Bloomberg s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované informované zdroje.



Jeden z týchto zdrojov tvrdí, že britský kabinet by mal o tejto téme diskutovať na svojom zasadnutí v utorok dopoludnia. S jeho výsledkami potom Mayová popoludní oboznámi poslancov Dolnej snemovne parlamentu. Do utorňajšieho večera má vláda predložiť príslušný návrh snemovni, ktorá o ňom bude hlasovať v stredu.



Odloženie brexitu by však podľa Bloobmergu mohlo položiť Mayovej kabinet a spôsobiť rozkol v jej Konzervatívnej strane. Premiérkini spojenci ale súhlasia s tým, že sa jej kráti čas a musí si vybrať medzi hnevom zástancov brexitu v radoch konzervatívcov a hrozbou, že sa jej rozpadne vláda, ak nevylúči možnosť neriadeného brexitu.



Bulvárny denník The Sun v pondelok večer uviedol, že Mayová chce v utorok navrhnúť vláde, aby formálne vylúčila brexit bez dohody, čo by umožnilo odložiť termín odchodu Británie z EÚ o niekoľko týždňov alebo mesiacov.



Britskí poslanci v januári drvivou väčšinou hlasov odmietli dohodu, ktorú Mayová dosiahla s Bruselom. Premiérka sa odvtedy pokúša vyrokovať zmeny, ktoré by uspokojili dolnú snemovňu britského parlamentu. Poslanci v jej vlastnej Konzervatívnej strane podporujúci brexit sú predovšetkým nespokojní s tzv. írskou poistkou, teda opatrením, ktoré má udržať otvorenú hranicu s Írskom.



Mayová v nedeľu oznámila, že ďalšie hlasovanie britského parlamentu o brexitovej dohode sa uskutoční do 12. marca.