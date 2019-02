Bloomberg: Najzdravším národom sú Španieli

Aktuálny zoznam s názvom Bloomberg Healthiest Country Index vyhodnocuje 169 ekonomík sveta podľa faktorov, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu obyvateľov tej-ktorej krajiny.

New York 25. februára (TASR) - Španielsko obsadilo prvú priečku na zozname krajín s najzdravším obyvateľstvom, ktorý v nedeľu zverejnila spoločnosť Bloomberg.



Na druhom mieste aktuálneho rebríčka sa umiestnilo Taliansko, za ktorým v rámci prvej desiatky nasledujú Island, Japonsko, Švajčiarsko, Švédsko, Austrália, Singapur, Nórsko a Izrael. Víťazné Španielsko bolo v predchádzajúcom zhodnotení z roku 2017 šieste, pripomína denník The Straits Times.



Index klasifikuje krajiny na základe premenných vrátane priemernej dĺžky života, pričom udeľuje trestné body za riziká ako spotreba tabaku či miera obezity. Rebríček tiež zohľadňuje environmentálne činitele vrátane prístupu k pitnej vode a hygiene.



Španielsko má najvyššiu priemernú dĺžku života spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie, pričom v celosvetovom meradle sú pred ním iba Japonsko a Švajčiarsko, vyplýva z údajov OSN.



Podľa prognóz však bude Španielsko do roku 2040 v tejto bilancii na prvom mieste a priemerný vek jeho obyvateľov bude 86 rokov. Nasledovať za ním budú Japonsko, Singapur a Švajčiarsko, tvrdia vedci z Inštitútu pre metriku a vyhodnocovanie zdravia (IHME) na Washingtonskej univerzite.



Subsaharské ekonomiky tvoria 27 z 30 najnezdravších národov na predmetnom indexe. Túto tridsiatku dopĺňajú Haiti, Afganistan a Jemen, uzatvára svoju správu Bloomberg.