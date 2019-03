Boeing dokončuje aktualizáciu stabilizačného systému po havárii

Lety strojov Boeing 737 Max 8 a 9 po havárii v Etiópii pozastavili po celom svete.

Chicago 18. marca (TASR) - Spoločnosť Boeing dokončuje softvérovú aktualizáciu a úpravu výcviku pilotov, ktoré súvisia so systémom letovej stabilizácie skúmanom po haváriách dvoch strojov Boeing 737 Max 8. Oznámil to v nedeľu riaditeľ firmy Dennis Muilenburg.



Aktualizácia sa týka systému MCAS a jeho fungovania v reakcii na chybné údaje zo senzorov, uviedol Muilenburg vo vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP. V piatok dva anonymné zdroje z odvetvia pre AFP povedali, že aktualizácia by mala byť hotová približne za desať dní.



Muilenburgovo oznámenie prišlo po tom, ako etiópska vláda v nedeľu uviedla, že údaje z čiernych skriniek lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa zrútilo 10. marca pri etiópskej metropole Addis Abeba, naznačujú "jasné podobnosti" tejto havárie s októbrovým zrútením lietadla toho istého typu indonézskej spoločnosti Lion Air.



Zdroje z leteckého odvetvia podľa AFP upozorňujú, že aktualizácia systému MCAS neznamená, že práve v ňom bola príčina pádu etiópskeho lietadla, na čo poukázal aj Muilenburg. Šéf Boeingu uviedol, že modifikácia MCAS prebieha "počas toho, keď vyšetrovatelia naďalej pracujú na stanovení definitívnych záverov".



Systém MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) je automatizovaným bezpečnostným mechanizmom v lietadlách Boeing 737 Max 8, ktorého úlohou je zabrániť, aby sa stroj nedostal do situácie, keď stratí vztlak, približuje AFP.



Týmto systémom bolo vybavené lietadlo aerolínií Lion Air, pri ktorého zrútení vlani v októbri zahynulo 189 ľudí, i stroj spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorý sa zrútil pred týždňom, pričom zahynulo 157 ľudí vrátane štyroch Slovákov.



Obe lietadlá pred zrútením krátko po štarte opakovane prudko stúpali a klesali a menila sa ich rýchlosť.



Lety strojov Boeing 737 Max 8 a 9 po havárii v Etiópii pozastavili po celom svete.



Piloti letu Lion Air č. 610 mali podľa záznamníka letových údajov problémy s udržaním kontroly nad lietadlom, keď automatický systém MCAS po štarte opakovane tlačil prednú časť lietadla dole. Predbežná správa pripísala nehodu sčasti chybnému senzoru, ktorý aktivoval systém MCAS k takejto činnosti.



Piloti lietadla Ethiopian Airlines hlásili pred haváriou podobné ťažkosti.



Spoločnosť Boeing bola po havárii indonézskeho lietadla terčom určitej kritiky za to, že údajne dostatočne neinformovala pilotov lietadiel 737 o fungovaní MCAS alebo im neposkytla školenie pre tento systém. Po nehode firma vydala pre aerolínie prevádzkujúce lietadlá 737 Max 8 správu radiacu pilotom, ako majú obísť systém MCAS, a oznámila, že pracuje na softvérových aktualizáciách, dopĺňa AFP.