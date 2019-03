Boeing pozastavil dodávky lietadiel 737 MAX

K rozhodnutiu došlo po tom, ako prezident USA Donald Trump vydal v stredu mimoriadne nariadenie, ktorým s okamžitou platnosťou pozastavil lety všetkých lietadiel typu Boeing 737 Max 8 a Max 9.

New York 15. marca (TASR) - Americká spoločnosť Boeing vo štvrtok oznámila, že pozastavuje dodávky lietadiel typu 737 MAX, s ich výrobou však bude naďalej pokračovať. Pre agentúru AFP to uviedol hovorca Boeingu.



"Pozastavujeme dodávku (strojov) 737 MAX, až pokým sa nenájde riešenie. Budeme pokračovať v produkcii, ale prehodnocujeme svoje kapacity," uviedol hovorca.



K rozhodnutiu došlo po tom, ako prezident USA Donald Trump vydal v stredu mimoriadne nariadenie, ktorým s okamžitou platnosťou pozastavil lety všetkých lietadiel typu Boeing 737 Max 8 a Max 9. Reagoval tak na nedeľnú leteckú haváriu stroja v Etiópii.



Podobné zákazy prijali krajiny a letecké spoločnosti v mnohých krajinách sveta.



Pri páde Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ku ktorému došlo v nedeľu ráno šesť minút po štarte z Addis Abeby, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Išlo už o druhú haváriu lietadla tohto typu v priebehu pol roka; prvá sa stala vlani v októbri, keď sa stroj indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.