Boeing vedel o softvérovom probléme stroja 737 MAX už v roku 2017

Vo firme najskôr začali interné vyšetrovanie, ktorého záverom bolo, že to nemá negatívny vplyv na bezpečnosť alebo prevádzku lietadla, pričom existujúca funkčnosť bola prijateľná.

Washington 6. mája (TASR) - Americký letecký koncern Boeing vedel už približne rok pred prvým zrútením svojho lietadla 737 MAX o softvérovom probléme tohto typu stroja. Spoločnosť v nedeľu priznala, že niekoľko mesiacov pred začiatkom dodávok lietadiel 737 MAX v máji 2017 jej technici zistili, že jeden z výstražných systémov v kokpite nefunguje vo všetkých lietadlách správne.



Vo firme najskôr začali interné vyšetrovanie, ktorého záverom bolo, že to nemá negatívny vplyv na bezpečnosť alebo prevádzku lietadla, pričom "existujúca funkčnosť bola prijateľná" dovtedy, kým výrobca neuvedie plánovanú softvérovú aktualizáciu, informovali agentúry DPA a AFP.



Najvyššie vedenie Boeingu nebolo podľa nedeľňajšieho vyhlásenia do tohto vyšetrovania zapojené a o probléme sa dozvedelo až po havárii stroja 737 MAX leteckej spoločnosti Lion Air v Indonézii, pri ktorej 29. októbra 2018 zahynulo 189 ľudí.



Americký Federálny letecký úrad (FAA) informovali o probléme až týždeň po tejto nehode. V decembri vykonala firma ďalšie vyšetrovanie, z ktorého rovnako vyplynulo, že nejde o bezpečnostné riziko, uvádza sa v oznámení Boeingu.



Tento rok došlo 10. marca k zrúteniu ďalšieho lietadla 737 MAX v Etiópii, pri havárii stroja aerolínií Ethiopian Airlines prišlo o život všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Po tejto tragédii letecké úrady po celom svete zakázali prevádzku modelu 737 MAX, pokým vyšetrovatelia zisťujú príčiny oboch nehôd a technici Boeingu pracujú na riešeniach.



Podozrenie zo zapríčinenia nehôd padá podľa prvých vyšetrovacích správ na stabilizačný systém MCAS, vyvinutý práve pre nové stroje 737 MAX. Výstražný systém, o ktorého probléme výrobca vedel od roku 2017, súvisí s programom MCAS. To, či a do akej miery mohli tieto systémy zohrať rozhodujúcu úlohu pri zrútení lietadiel, však dosiaľ nie je jasné.