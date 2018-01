Boja o Kremeľ sa vzdalo niekoľko ďalších kandidátov

Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu o 18.00 h miestneho času ukončí prijímanie dokladov potrebných na registráciu kandidátov a hárkov s podpismi ich podporovateľov.

Moskva 31. januára (TASR) - Z boja o funkciu ruského prezidenta v marcových voľbách odstúpilo niekoľko ďalších kandidátov. Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu o 18.00 h miestneho času ukončí prijímanie dokladov potrebných na registráciu kandidátov a hárkov s podpismi ich podporovateľov.



Ako informovala rozhlasová stanice Echo Moskvy, svoju kandidatúru v stredu stiahla kandidátka Ľudovej strany Ruska Irina Volynecová, ktorá svojich sympatizantov vyzvala v marcových voľbách podporiť súčasného prezidenta Vladimira Putina. Ako predsedníčka Národnej rady rodičov súčasne vyjadrila nádej, že Putin vo svojom ďalšom funkčnom období bude venovať pozornosť "konečne aj rodinám s deťmi a materiálnej pomoci" pre ne.



Svojej kandidatúry sa vzdal aj poslanec kostromskej oblastnej dumy Vladimir Michajlov, ktorému sa síce podarilo zozbierať dostatok podpisov na podporu svojej kandidatúry, ale uvedomil si, že "pre obyvateľov krajiny je úplne neznámy".



Kandidát Strany sociálnych reforiem Stanislav Poliščuk svoju kandidatúru tiež stiahol, a to v prospech Putina, ktorému chce navrhnúť, aby v ďalšom funkčnom období využil aj jeho predvolebný program. Dodal, že svoj cieľ - upozorniť verejnosť na existenciu Strany sociálnych reforiem - splnil.



Psychológ Michail Kozlov, ktorý kandidoval za Stranu sociálnej ochrany, priviezol v stredu do sídla ÚVK namiesto vyplnených podpisových hárkov čisté papiere, čo komentoval slovami, že "precenil svoje finančné možnosti". Uviedol, že peniaze, ktoré sa vyzbierali na podporu jeho kandidatúry - asi 50.000 rubľov - venuje na dobročinné účely.



Prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia 18. marca, predvolebná kampaň sa začala 18. decembra. Ich favoritom je súčasný prezident Vladimir Putin, ktorého funkčné obdobie sa skončí 7. mája.



V prípade volebného víťazstva zostane Putin (65), vo funkcii ďalších šesť rokov, teda až do roku 2024. Podľa posledných prieskumov mu dôveruje približne 80 percent Rusov, takže jeho víťazstvo podľa agentúry AP prakticky isté.