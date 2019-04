Boje o ovládnutie Tripolisu si vyžiadali najmenej 56 obetí, tvrdí WHO

Medzi obeťami sú aj vodič sanitky a dvaja lekári, uviedla podľa agentúry DPA organizácia vo svojom stanovisku zverejnenom na internete. WHO nespresnila, či sú medzi obeťami bojov aj ďalší civilisti.

Káhira 11. apríla (TASR) - Boje pri líbyjskom hlavnom meste Tripolis, ktoré trvajú už šiesty deň, si vyžiadali doteraz najmenej 56 obetí na životoch. Vo štvrtok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň varovala pred hrozbou dlhotrvajúceho konfliktu v tejto severoafrickej krajine.



Medzi obeťami sú aj vodič sanitky a dvaja lekári, uviedla podľa agentúry DPA organizácia vo svojom stanovisku zverejnenom na internete. WHO nespresnila, či sú medzi obeťami bojov aj ďalší civilisti.



Podľa oznámenia WHO pri bojoch o ovládnutie Tripolisu utrpelo zranenia aj ďalších najmenej 266 osôb.



"Obávame sa, že dlhotrvajúci konflikt povedie k väčšiemu počtu obetí, odčerpaniu obmedzených zásob a ďalšiemu poškodeniu zdravotníckej infraštruktúry," povedal predstaviteľ WHO v Líbyi Sajjid Džaffar Husajn.



Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády — medzinárodne uznaná vláda národného porozumenia sídliaca v Tripolise, alebo konkurenčná so sídlom v meste Tobruk — a s nimi prepojené ozbrojené skupiny.



Situácia v Líbyi sa ešte viac vyostrila po tom, ako Líbyjská národná armáda (LNA) minulý týždeň začala útok na Tripolis, kde sídli vláda národného porozumenia. OSN v nedeľu požiadala bojujúce strany, aby okamžite vyhlásili humanitárne prímerie na evakuáciu zranených a civilistov. Na zastavenie bojov vyzvali aj Spojené štáty aj skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín.