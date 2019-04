Boje o Tripolis v Líbyi si vyžiadali vyše 120 mŕtvych a 600 zranených

Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.

Tripolis 14. apríla (TASR) - Boje v líbyjskom hlavnom meste Tripolis si od začiatku ofenzívy generála Chalífu Haftara o ovládnutie mesta začiatkom apríla vyžiadali doposiaľ 121 mŕtvych a 561 zranených. Informovala o tom v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.



WHO v správe na Twitteri ďalej uviedla, že do Tripolisu zasiela ďalšie zdravotnícke zásoby a personál. Zároveň však odsúdila "opakované útoky na zdravotníkov a lekárov a ich vozidlá", ku ktorým počas bojov od 4. apríla dochádza.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v piatok informoval, že v dôsledku pokračujúcich bojov v blízkosti líbyjského hlavného mesta Tripolis odtiaľ ušlo viac než 9500 ľudí a varoval, že počet vysídlených prudko narastá.



Veliteľ tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar vydal minulý štvrtok rozkaz na postup na hlavné mesto Tripolis, kde sídli medzinárodne uznaná vláda Líbye. V okrajových štvrtiach na juhu Tripolisu odvtedy dochádza k ozbrojeným zrážkam a tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy.



Väčšina rodín však nemohla byť z oblasti evakuovaná z dôvodu pokračujúcich bojov a zablokovaného prístupu, uvádza OCHA.



Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády — medzinárodne uznaná vláda národného porozumenia sídliaca v Tripolise, alebo konkurenčná so sídlom v meste Tobruk — a s nimi prepojené ozbrojené skupiny.