Boje v jemenskom meste Hudajda si vyžiadali životy desiatok vzbúrencov

Saná 4. novembra (TASR) - Desiatky vzbúrencov nazývaných húsíovia zahynuli v bojoch a pri náletoch, ku ktorým v priebehu posledných 24 hodín došlo v jemenskom prístavnom meste Hudajda.



Nemenovaný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že boje medzi húsíami a jemenskými vládnymi silami podporovanými letectvom koalície vedenej Saudskou Arábiou sa s novou intenzitou rozpútali najmä v okolí univerzity v Hudajde, ale aj na iných miestach. Podľa toho istého zdroja si ozbrojené zrážky a nálety v Hudajde vyžiadali životy najmenej 53 vzbúrencov. O stratách na strane vládnych síl zdroj neinformoval.



Hudajda na pobreží Červeného mora je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou húsíov je od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci podporovaní Iránom obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu.



Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.



Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si konflikt v Jemene od roku 2015 vyžiadal takmer 10.000 životov. Podľa niektorých humanitárnych organizácií by však počet obetí bojov mohol byť až päťnásobne vyšší.