Bojovníci IS sa na videu vyhrážali tureckému prezidentovi

Hej, Erdogan, arogantný tyran Turecka, nemysli si, že meče vojakov kalifátu sú od teba ďaleko, hovorí v turečtine jeden z militantov.

Ankara 11. júla (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prostredníctvom propagandistického videozáznamu vyhrážala tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, píše vo štvrtok agentúra DPA.



"Hej, Erdogan, arogantný tyran Turecka, nemysli si, že meče vojakov kalifátu sú od teba ďaleko," hovorí v turečtine jeden z militantov sprevádzaný dvoma mužmi s automatickými puškami.



V pozadí mužov so zahalenými tvárami je nainštalovaná vlajka IS a odpaľovač rakiet. Muži ďalej vo videu, ktoré militanti zverejnili v stredu, prisahali vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu.



"Vedzte, že státie v radoch križiakov ti nepomôže proti vojakom kalifátu," hovorí muž odkazujúc na Erdogana.



Samotný abú Bakr Baghdádí sa na propagandistickom videu IS objavil naposledy v apríli. Bolo to prvýkrát za posledných päť rokov.



Posledný veľký útok, ktorý IS spáchal na území Turecka, sa odohral v roku 2017 počas novoročných osláv. V istanbulskom nočnom klube pri ňom zahynulo 39 ľudí.