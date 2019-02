Bojovníci Islamského štátu sa pomaly presúvajú zo Sýrie do Iraku

Stovky - pravdepodobne viac než 1000 - bojovníkov prekročili za posledných šesť mesiacov otvorenú púštnu hranicu.

Bagdad 22. februára (TASR) - Bojovníci Islamského štátu (IS), ktorým aktuálne hrozí porážka v Sýrii, prekračujú hranice do Iraku a stávajú sa tam bezpečnostnou hrozbou. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov americkej armády a irackých tajných služieb.



Stovky - pravdepodobne viac než 1000 - bojovníkov prekročili za posledných šesť mesiacov otvorenú púštnu hranicu a postavili sa na odpor voči rozsiahlej vojenskej operácii amerických, kurdských a spojeneckých síl, ktoré majú zničiť pozostatky džihádistického Islamského štátu vo východnej Sýrii.



Náznaky, že táto teroristická organizácia sa pomaly infiltruje na iracké územie, sú však jasné. Dokazujú to únosy, vraždy i prepady na cestách zamerané na zastrašovanie miestneho obyvateľstva, konštatuje AP.