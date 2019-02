Pri havárii autobusu v Bolívii zahynulo najmenej 24 ľudí

K zrážke došlo v hustej hmle na diaľnici medzi mestami Potosí a Oruro, približne 135 kilometrov južne od hlavného mesta La Paz.

La Paz 18. februára (TASR) - Najmenej 24 mŕtvych a 12 zranených si vyžiadala v pondelok dopravná nehoda na juhu Bolívie, kde autobus čelne narazil do nákladného automobilu so sklápacou nadstavbou. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



K zrážke došlo v hustej hmle na diaľnici medzi mestami Potosí a Oruro, približne 135 kilometrov južne od hlavného mesta La Paz. Podľa polície autobus smeroval do Oruru z mesta Villazón na hranici s Argentínou. Príčinu nehody má objasniť začaté vyšetrovanie. Na tej istej diaľnici sa v januári zrazili dva autobusy, pričom zahynulo celkovo 22 ľudí.