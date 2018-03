Bolívijčania rozvinuli 200-kilometrovú vlajku kvôli prístupu k moru

Bolívijčania rozvinuli v sobotu 10. marca 2018 takmer 200 kilometrov dlhú vlajku so svojimi národnými symbolmi. Týmto spôsobom chceli upozorniť na svoje dlhoročné úsilie o opätovné získanie prístupu k Tichému oceánu, ktorý dnes vnútrozemská Bolívia stratila v prospech Čile pred vyše storočím. Na snímke príslušníci pôvodného indiánskeho kmeňa Aymarov stoja pri časti vlajky. Foto: TASR/AP

La Paz 11. marca (TASR) - Bolívijčania rozvinuli v sobotu takmer 200 kilometrov dlhú vlajku so svojimi národnými symbolmi. Týmto spôsobom chceli upozorniť na svoje dlhoročné úsilie o opätovné získanie prístupu k Tichému oceánu, ktorý dnes vnútrozemská Bolívia stratila v prospech Čile pred vyše storočím. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.Celkovo 196,5 kilometra dlhú a približne tri metre širokú vlajku rozvinuli na ceste medzi bolívijským hlavným mestom La Paz a provinčnou metropolou Ororo. Pozostávala z pruhov modrej látky ozdobených našitými bolívijskými zástavami, žltými hviezdami a červeno-žlto-zelenými národnými trikolórami.napísal na Twitteri bolívijský prezident Evo Morales.Na rozvinutí vlajky sa podieľalo približne 17.000 príslušníkov bolívijskej armády a4000 policajtov. Na záberoch z nesenia vlajky bolo vidno aj mnoho bežných Bolívijčanov vrátane žien a detí.Tisíce ľudí sa predtým na výzvu prezidenta Moralesa zapojili do prišívania národných symbolov na pásy modrej látky. To, či skutočne išlo o najdlhšiu vlajku na svete nie je jasné. Predstavitelia Guinnessovej knihy rekordov uviedli, že nemajú v úmysle tento údajný rekord overovať, píše BBC.Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v holandskom Haagu si má 19. marca vypočuť v tejto kauze argumenty Bolívie.Bolívia stratila prístup k Tichému oceánu v dôsledku takzvanej druhej tichomorskej vojny, ktorá prebiehala v rokoch 1879-1884. Definitívne boli hranice medzi Čile a Bolíviou vytýčené až mierovou zmluvou z roku 1904.Vláda Čile nástojí na tom, že súčasné hranice medzi oboma štátmi sa meniť nebudú a odmieta o tejto otázke vôbec rokovať. Podľa Moralesa však pred niekoľkými desaťročiami Čile tajne navrhlo, že poskytne Bolívii prístup k oceánu prostredníctvom desať kilometrov širokého koridoru.