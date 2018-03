Za údajné hanobenie poľského národa bolo podané trestné oznámenie

Trestné oznámenie, ktoré podala Poľská liga proti ohováraniu sa týka článku o masakre Židov v poľskom meste Jedwabne, ktorý bol spáchaný v roku 1941 Poliakmi.

Varšava 3. marca (TASR) - V Poľsku bolo podané prvé trestné oznámenie pre podozrenie z porušenia zákona o Ústave pamäti národa (IPN), ktorý kriminalizuje obviňovanie poľského národa zo zločinov spáchaným nacistickým Nemeckom.



Podala ho Poľská liga proti ohováraniu (RDI) blízka vládnucim konzervatívcom. Druhou stranou sporu je argentínsky spravodajský portál Página 12 a Federico Pavlovsky, autor článku zverejneného ešte v decembri roku 2017. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.



Trestné oznámenie RDI sa týka článku o masakre Židov v poľskom meste Jedwabne, ktorý bol spáchaný v roku 1941 Poliakmi.



RDI namieta, že portál ako ilustráciu k článku použil fotografiu zabitých príslušníkov protikomunistických poľských odbojových hnutí, sformovaných v záverečných fázach druhej svetovej vojny či po jej skončení. Toto hnutie bolo známe aj pod názvom Prekliati vojaci.



RDI vytýka spravodajskému portálu i autorovi článku tendenčnosť a manipulovanie s faktami s cieľom škodiť poľskému národu a ohroziť dobrú povesť poľských vojakov. Podľa RDI šlo o úmysel, ktorý mal u čitateľov potvrdiť domnienku o poľskom antisemitizme.



Poľsko bolo počas druhej svetovej vojny napadnuté a okupované nacistickým Nemeckom. Počas nemeckej okupácie zahynulo šesť miliónov Poliakov, vrátane troch miliónov Židov.



Novela zákona o IPN nadobudla platnosť 1. marca. Zákon vyvolal krízu s Izraelom, kde sa predstavitelia obávajú, že jeho skutočným cieľom je potláčať prešetrovanie Poliakov, ktorí počas druhej svetovej vojny zabíjali Židov, čo však poľskí predstavitelia odmietajú. zákon počíta s trestom väzenia do troch rokov pre každého, kto bude pripisovať "poľskému národu alebo poľskému štátu zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za zločiny spáchané nemeckou treťou ríšou".



Kontroverzný zákon poľský prezident Andrzej Duda vo februári podpísal, ale následne ho poslal na ústavný súd na posúdenie. Poľskí predstavitelia oznámili, že kým súd nerozhodne, nebudú sa vznášať žiadne obvinenia v súvislosti s porušením tohto zákona. Rozhodnutie súdu sa očakáva v priebehu niekoľkých týždňov.