J. Bolsonaro: Demokracia a sloboda existujú len vďaka ozbrojeným silám

Rio de Janeiro 8. marca (TASR) - Brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok vyhlásil, že "demokracia a sloboda môžu existovať len vtedy, ak to dovolia ozbrojené sily". Na jeho výrok rýchlo reagoval s vysvetlením jeho viceprezident Hamilton Mourao, informuje tlačová agentúra AFP.



Bolsonaro, bývalý armádny kapitán, v minulosti vyjadril obdiv k vojenskej diktatúre, ktorá bola v Brazílii v rokoch 1964-85.



Prezident na slávnosti venovanej námorným silám v Riu de Janeiro ďalej povedal, že chce vládnuť "s dobrými Brazílčanmi, ktorí milujú svoju vlasť, rešpektujú rodinu, chcú sa pridať ku krajinám, ktoré zdieľajú rovnakú ideológiu a ktorí milujú demokraciu a slobodu". Dodal však: "Demokracia a sloboda však môžu existovať len vtedy, ak to dovolia ozbrojené sily."



Mourao, generál vo výslužbe, jeho výrok vysvetlil slovami: "Prezident tým myslel to, že tam, kde sa na demokracii a slobode nepodieľajú ozbrojené sily, tieto hodnoty umierajú. To sa stalo aj vo Venezuele."



Nie je to prvá kontroverzia, ktorú Bolsonaro spôsobil tento týždeň. Pod paľbu kritiky sa dostal po tom, ako na Twitteri zverejnil obscénne karnevalové video, v ktorom muž močí na hlavu ďalšieho muža.



Zatiaľ čo Bolsonaro (63) tvrdí, že chcel ukázať, ako sa tento brazílsky karneval dostal spod kontroly, niektorí ho obvinili z nerešpektovania dôstojnosti prezidentského úradu.