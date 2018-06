Bombový útok na zasadnutie rady Ulamá spáchal Islamský štát

Útok si vyžiadal najmenej sedem mŕtvych a deväť zranených. Duchovní na svojom zhromaždení tesne pred útokom vydali fatvu, ktorá v súlade s islamským právom zakazuje samovražedné útoky.

Kábul 5. júna (TASR) - Ozbrojená skupina napojená na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) sa priznala k zodpovednosti za samovražedný bombový útok, ku ktorému došlo v pondelok v Kábule a ktorého terčom bolo zhromaždenie afganských najvyšších duchovných. Informovala o tom agentúra AP.



Útok si vyžiadal najmenej sedem mŕtvych a deväť zranených. Duchovní na svojom zhromaždení tesne pred útokom vydali fatvu, ktorá v súlade s islamským právom zakazuje samovražedné útoky.



V dnešnom vyhlásení, ktoré IS zverejnil na spriaznenej internetovej stránke, sa uvádza, že spomínané zhromaždenie rady Ulamá - tvorenej duchovnými, vzdelancami a ďalšími osobnosťami náboženského a právneho systému - bolo stretnutím "tyranských duchovných", ktorí diskutovali o boji proti tomu, čo nazývajú "terorizmus".



Fundamentalistické hnutie Taliban krátko po bombovom útoku poprelo svoju účasť na ňom, hoci takisto odsúdilo uvedené zhromaždenie a na ňom vydanú fatvu.



Rada vo svojom pondelkovom vyhlásení naliehala na všetky strany - afganské vládne sily, fundamentalistické hnutie Taliban i ďalších militantov v krajine -, aby zastavili boje a dohodli sa na prímerí. Vyzvala tiež na mierové rokovania. "My, náboženská rada Ulamá, vyzývame Taliban, aby pozitívne reagoval na mierovú ponuku afganskej vlády, aby sa predišlo ďalšiemu krviprelievaniu v krajine."



Ako upozornila AP, išlo o prvé takéto stretnutie svojho druhu.