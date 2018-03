Bombový útok v Afganistane má najmenej 15 mŕtvych a 40 zranených

Konečný počet mŕtvych však vzhľadom na silu výbuchu môže byť ešte vyšší.

Kábul 23. marca (TASR) - Najmenej 15 obetí na životoch a 40 zranených je bilancia teroristického útoku na štadión v meste Laškargáh v afganskej provincii Helmand, informovali miestni predstavitelia.



Medzi obeťami explózie nálože, odpálenej zrejme v čase odchodu divákov v motorovom vozidle pri bránach športoviska, kde prebiehali predtým preteky v zápasení, sú aj deti. Konečný počet mŕtvych však vzhľadom na silu výbuchu môže byť ešte vyšší.



Silnú explóziu zaregistrovali aj na chirurgii traumatologickej kliniky, ktorú v meste prevádzkuje talianska mimovládna organizácia Emergency. Do zariadenia previezli 35 zranených, ďalšie štyri zasiahnuté osoby zomreli počas prevozu do kliniky.



Zatiaľ nie je známe, kto stojí za týmto teroristickým útokom. Helmand je považovaný za baštu hnutia Taliban, ktoré kontroluje viac ako 80 percent územia tejto provincie. Jeho bojovníci sa už dlhší čas usilujú preniknúť aj do metropoly provincie, mesta Laškargáh.