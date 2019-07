Boris Johnson by ako premiér chcel čo najskôr dosiahnuť dohodu s USA

Ak sa nám podarí s USA uzavrieť obchodnú dohodu, budeme schopní veľmi rýchlo uzavrieť aj ďalšie dohody, citovali noviny Johnsonovho stúpenca.

Londýn 15. júla (TASR) - Ak sa Boris Johnson stane budúcim šéfom britskej vlády, chcel by sa čo najskôr stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby s ním diskutoval o podobe budúcej obchodnej dohody, ktorá by mala upraviť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou po tzv. brexite. V nedeľu o tom napísal britský denník The Times s odvolaním sa na nemenovaného prívrženca bývalého starostu Londýna.



"Kľúčom k celej veci sú Spojené štáty. Ak sa nám podarí s USA uzavrieť obchodnú dohodu, budeme schopní veľmi rýchlo uzavrieť aj ďalšie dohody," citovali noviny Johnsonovho stúpenca.



Ak sa bývalý britský minister zahraničných vecí stane premiérom, je čo najskôr pripravený odcestovať do Spojených štátov s cieľom dosiahnuť obchodnú dohodu ešte pred dátumom vystúpenia Británie z Európskej únie, ktorý je stanovený na 31. októbra 2019.



Britská premiérka Theresa Mayová a jej manžel Philip odídu z premiérskeho bytu na ulici Downing Street 24. júla a Mayovej miesto nahradí Boris Johnson alebo Jeremy Hunt. Konzervatívna strana práve hlasuje o svojom novom lídrovi a zároveň premiérovi.



Brexit, pôvodne naplánovaný na 29. marca, bol už dvakrát odložený vzhľadom na nesúhlas britského parlamentu s dohodou o brexite v podobe, v akej ju vyrokovala Mayová.