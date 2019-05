Boris Johnson sa bude uchádzať o post šéfa konzervatívcov

Johnson na tlačovej konferencii v meste Manchester povedal, že vstúpi do boja o líderský post v Konzervatívnej strane, ktorý v súčasnosti zastáva premiérka Theresa Mayová, ak sa uvoľní.

Londýn 16. mája (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson vo štvrtok vyhlásil, že sa bude uchádzať o kreslo predsedu britskej Konzervatívnej strany. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Johnson na tlačovej konferencii v meste Manchester povedal, že vstúpi do boja o líderský post v Konzervatívnej strane, ktorý v súčasnosti zastáva premiérka Theresa Mayová, ak sa uvoľní. Bližšie podrobnosti prítomným médiám neuviedol.



Premiérka sľúbila, že ak parlament odhlasuje jej dohodu o tzv. brexite, teda vystúpení Británie z EÚ, zo svojej funkcie odstúpi. Avšak konkrétny termín svojho konca v úrade predsedníčky vlády odmietla oznámiť.



Mayová si vlani v decembri po hlasovaní o vyjadrení nedôvery iniciovanom poslancami udržala pozíciu líderky Konzervatívnej strany a získala tak ročnú imunitu voči ďalšiemu pokusu o svoje odvolanie z tohto postu.



Sky News pripomenula, že niektorí britskí poslanci sa snažia zmeniť pravidlá, a tak k ďalšiemu hlasovaniu môže dôjsť rýchlejšie, zatiaľ čo iní konzervatívni zákonodarcovia žiadajú Mayovej demisiu.



Boris Johnson odstúpil po dvoch rokoch z funkcie britského ministra zahraničných vecí pre nezhody s premiérkou Mayovou ohľadom jej návrhu dohody o vystúpení Británie z EÚ. Británia by na základe návrhu zostala v colnej únii s EÚ až do vyriešenia záležitostí ohľadom tzv. írskej poistky.



Lídri Európskej únie a Británie sa na aprílovom mimoriadnom summite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca.