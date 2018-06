Borisov: Neodkladne je treba uzavrieť vonkajšie hranice EÚ

EÚ by podľa Borisova mala prispieť na utečenecké centrá mimo starého kontinentu, napríklad v Líbyi, Jordánsku alebo Turecku.

Sofia 22. júna (TASR) - Za neodkladné uzavretie vonkajších hraníc Európskej únie sa v piatok na pôde bulharského parlamentu v Sofii vyslovil predseda vlády balkánskej krajiny Bojko Borisov. Išlo o reakciu na vyjadrenia opozičných socialistov, podľa ktorých by sa na nedeľňajšom minisummite EÚ v Bruseli malo rozhodnúť o zriadení záchytných centier pre migrantov na území Bulharska.



"Už pred rokmi som na všetkých vrcholných schôdzkach EÚ požadoval uzavretie hraníc a zožal som za to kritiku," pripomenul Borisov. Súčasne spomenul, že Bulharsko ako prvá krajina navrhovala aj zriadenie bezpečnostných zón mimo územia Únie a v geografickom okolí ložísk jestvujúcich konfliktov.



Borisov chce podľa vlastných slov popri uzavretí vonkajších hraníc Únie žiadať v Bruseli, aby cez hraničné priechody mohli prechádzať iba osoby reálne na úteku pred občianskou vojnou.



"Ide o občianske vojny, ktoré sme ako západný svet chtiac alebo nechtiac sami spôsobili," poznamenal.



EÚ by podľa Borisova mala prispieť na utečenecké centrá mimo starého kontinentu, napríklad v Líbyi, Jordánsku alebo Turecku. Jestvujúcu dohodu s Tureckom označil podľa tlačovej agentúry APA za dôležitú podobne ako jej zachovanie, pretože v opačnom prípade by vlna migrantov hrozila Bulharsku.



Bulharská vláda podporuje aj myšlienku, v zmysle ktorej by nedošlo iba k výraznému posilneniu Frontexu, ale k jeho zmene v európsku hraničnú políciu.



"Po celý čas hovoríme o vlne utečencov, ale na zastavenie vlny treba najskôr upchať jej zdroj," formuloval Borisov pripomínajúc význam zintenzívnenia rozvojovej pomoci pre severnú Afriku.



Za úplne neúspešnú označil bulharský premiér politiku EÚ a NATO usilujúcu sa o "export" demokracie do arabského sveta.