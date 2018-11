Bos Bulger sa zrejme stal obeťou pomsty

James Bulger (89) patril svojho času k najhľadanejším mužom v USA. FBI ponúkla v roku 2008 za informácie vedúce k jeho dolapeniu odmenu dva milióny dolárov.

Boston 1. novembra (TASR) - Za smrťou bývalého bosa bostonského podsvetia a informátora amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa "Whiteyho" Bulgera, ktorý zomrel vo väzení v americkom štáte Západná Virgínia, pravdepodobne stojí mafia. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie bývalého vyšetrovateľa oboznámeného s prípadom.



Bulgera našli mŕtveho len niekoľko hodín po tom, čo ho do prísne stráženého nápravného zariadenia v Západnej Virgínii previezli. Úrady príčinu jeho smrti nezverejnili.



Podľa dlhoročného vyšetrovateľa, ktorý si neželal byť menovaný, Bulgera pravdepodobne zabil Fotios "Freddy" Geas v spolupráci s najmenej jedným väzňom. Geas je podľa vyšetrovateľa známy tým, že neznáša "udavačov". Jeho slová potvrdil aj súkromný detektív Ted McDonough, ktorý Geasa poznal.



"Freddy neznášal udavačov. Freddy neznášal chlapov, ktorí ubližovali ženám. Whitey bol udavač, ktorý zabíjal ženy. Myslím, že je to jasné," povedal McDonough pre denník The Boston Globe, ktorý ako prvý prišiel s informáciou, že z Bulgerovho zabitia je podozrivý Geas.



Geas (51), ktorý pracoval ako nájomný vrah, bol v roku 2011 spolu so svojím bratom odsúdený na doživotie za viacero násilných trestných činov vrátane nájomnej vraždy Adolfa "Big Ala" Bruna, vtedajšieho šéfa mafiánskeho klanu Genovese. Toho v roku 2003 zastrelili na parkovisku v meste Springfield v štáte Massachusetts.



Spravodlivosti napriek tomu "Whitey" unikal 16 rokov a zatknúť sa ho podarilo až v roku 2011 v kalifornskom mesta Santa Monica, kde tajne žil so svojou dlhoročnou priateľkou.



Bulger roky stál na čele prevažne írskeho gangu operujúceho v oblasti Bostonu, ktorý zarábal na úžere, hazardných hrách a obchode s drogami.



V roku 2013 Bulgera odsúdili na dva doživotné tresty za podiel na 11 vraždách, ku ktorým došlo v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Usvedčili ho tiež z vydierania, prania špinavých peňazí a porušenia zbrojnej legislatívy.



Podľa oznámenia federálnej väzenskej správy Jamesa Bulgera našli v utorok bez známok života v jeho cele. Privolaný súdny lekár ho vyhlásil za mŕtveho po tom, čo zlyhali snahy o jeho oživenie.