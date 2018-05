V Bosne sa v októbri uskutočnia voľby, volebný zákon je však sporný

Predsedníčka ústrednej volebnej komisie Irena Hadžiabdićová varovala, že bez vyriešenia sporu o volebný zákon bude Bosna a Hercegovina čeliť "veľkému problému".

Sarajevo 8. mája (TASR) - Občania Bosny a Hercegoviny si budú 7. októbra voliť nové kolektívne predsedníctvo krajiny, ako aj parlamenty oboch federálnych entít a niektorých regiónov. Oznámila to v utorok v Sarajeve ústredná volebná komisia.



Vzhľadom na to, že bosnianski Moslimovia, Srbi a Chorváti sa nevedia dohodnúť na podobe nového volebného zákona, nie je jasné, ako sa budú zastupiteľstvá voliť a konštituovať. Európska únia a USA sa už celé mesiace neúspešne snažia presvedčiť vodcov spomínaných troch etník, aby dosiahli kompromis, pripomína agentúra DPA.



Voliči budú v októbri rozhodovať o zložení trojčlenného predsedníctva, ktoré je najvyšším orgánom krajiny a tvorí ho jeden bosniansky Moslim, Srb a Chorvát. Okrem toho budú občania voliť poslancov oboch komôr federálneho parlamentu, parlamenty dvoch do značnej miery autonómnych entít - Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej - a zastupiteľstvá viacerých kantónov.



Predsedníčka ústrednej volebnej komisie Irena Hadžiabdićová varovala, že bez vyriešenia sporu o volebný zákon bude Bosna a Hercegovina čeliť "veľkému problému", ktorý by mohol znemožniť fungovanie federálnych inštitúcií.



Spory medzi tromi etnickými skupinami paralyzujú túto balkánsku krajinu už dlhé roky. Sú pozostatkami občianskej vojny z rokov 1992-95, ktorá si vyžiadala viac ako 100.000 ľudí obetí a milióny vysídlených.