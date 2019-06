Migračné centrum v Bosne zachvátil požiar

Cez Bosnu prechádza - utekajúc pred vojnou a chudobou vo svojich domovských krajinách - smerom na Západ v súčasnosti až niekoľko tisíc migrantov.

Sarajevo 1. júna (TASR) - Najmenej 29 ľudí utrpelo popáleniny a zranenia pri požiari, ktorý vypukol v sobotu ráno v centre pre utečencov v meste Velika Kladuša na severozápade Bosny. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.



V stredisku bývajú stovky migrantov, ktorí na svojej ceste do západnej Európy uviazli na Balkáne. Príčina požiaru nebola bezprostredne známa; miestne médiá odvysielali zábery ľudí vyskakujúcich pred ohňom a hustým dymom z okien.



Polícia uviedla, že do okolitých nemocníc bolo prevezených na ošetrenie a následnú liečbu 29 osôb.



Cez Bosnu prechádza - utekajúc pred vojnou a chudobou vo svojich domovských krajinách - smerom na Západ v súčasnosti až niekoľko tisíc migrantov. Väčšinou sa zhromažďujú na severozápade tejto bývalej juhoslovanskej republiky, hraničiacej s členom Európskej únie Slovinskom.



Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) tento týždeň oznámila, že v parkoch a opustených budovách prespávajú na území Bosny až tisícky migrantov a utečencov, z ktorých už niektorí aj v dôsledku týchto nepriaznivých životných podmienok zahynuli.



Podľa údajov bosnianskych bezpečnostných agentúr prišlo vlani zo Srbska a Čiernej Hory do Bosny približne 25.000 migrantov pochádzajúcich z Ázie a zo severnej Afriky a od začiatku tohto roka približne 6000 ľudí.



Iba 3500 osôb bolo ubytovaných v tranzitných centrách, pričom tisíce zostali prespávať vonku.