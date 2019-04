Bosnianskosrbský líder Dodik: Okolo Srebrenice bol vytvorený mýtus

Bosnianskosrbský líder však uznal, že to, čo sa stalo v Srebrenici, zahŕňalo "desivé utrpenie, ktoré ukázalo všetky muky a krutosť vojny", počas ktorej prišlo o život približne 100.000 ľudí.

Sarajevo 12. apríla (TASR) - Bývalý bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik v piatok obvinil moslimskú komunitu v krajine a zvyšok sveta zo šírenia "mýtu" označovaním masakry v Srebrenici z roku 1995 za genocídu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Každý človek potrebuje mýtus a ľudia v Bosne nijaký nemali. Pokúsili sa vytvoriť mýtus o Srebrenici. Je to falošný mýtus — tento mýtus neexistuje," povedal Dodik televízii RTRS.



Bosnianskosrbský líder však uznal, že to, čo sa stalo v Srebrenici, zahŕňalo "desivé utrpenie, ktoré ukázalo všetky muky a krutosť vojny", počas ktorej prišlo o život približne 100.000 ľudí.



Medzinárodný trestný tribunál OSN pre bývalú Juhosláviu (ICTY) označil masakru v Srebrenici z obdobia vojny v Bosne (1992-95) za genocídu.



Odhaduje sa, že po obsadení Srebrenice, ktorú OSN vyhlásila za zónu bezpečnú pre civilistov, tam bosnianskosrbské sily od 11. júla 1995 zavraždili približne 8000 moslimských mužov a chlapcov. Ženy boli vyhnané do Tuzly, ktorú vtedy kontrolovali bosnianski Moslimovia.