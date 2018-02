Mahmúd Abbás požiadal o plné členstvo v OSN pre Palestínu

Valné zhromaždenie OSN uznalo Palestínu ako pozorovateľský štát v roku 2012 aj napriek odporu Spojených štátov.

Washington 20. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás požiadal v utorok o plné členstvo v Organizácii Spojených národov (OSN) pre Palestínu. Urobil tak v prejave pre Bezpečnostnou radou OSN počas jej každomesačného zasadnutia týkajúceho sa situácie na Blízkom východe.



Vo svojom prvom prejave pred BR OSN od roku 2009 vyzval Abbás na "zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie do polovice roka 2018 so širokou medzinárodnou účasťou" a následným "uznaním štátu Palestína ako plnoprávneho člena OSN".



Valné zhromaždenie OSN uznalo Palestínu ako pozorovateľský štát v roku 2012 aj napriek odporu Spojených štátov, pripomína agentúra DPA. USA a ich partneri zablokovali predchádzajúci pokus Abbása o dosiahnutie plného členstva v OSN pre jeho krajinu v roku 2011.



Palestína a Vatikán sú jediné dva štáty so statusom pozorovateľa v tejto svetovej organizácii.



Abbás v prejave tiež zopakoval svoju nespokojnosť s rozhodnutím USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a s plánom Spojených štátov presťahovať tam svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu. Podľa palestínskeho prezidenta by sa mal tento plán zrušiť s cieľom vydláždiť cestu k riešeniu na princípe dvoch štátov.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v reakcii obvinil Abbása z neúprimnosti s tým, že palestínsky líder sa odmietol čo i len raz stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, pokým na pôdu OSN išiel sedemkrát. "Už nie ste súčasťou riešenia, ste problém," uviedol Danon. "Čo ste urobili pre lepší život jediného človeka v Ramalláhu či v Gaze? Hovoríte o vašom oddanosti mieru, ale keď oslovujete váš ľud, tlmočíte veľmi odlišný odkaz."