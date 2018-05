BR OSN: Mjanmarsko musí potrestať páchateľov násilia na Rohingoch

Rohingovia sú v prevažne budhistickom Mjanmarsku terčom úradnej i sociálnej diskriminácie. V tejto krajine sú im odopierané občianstvo ako aj ich základné práva.

New York 10. mája (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzvala vládu Mjanmarska, aby splnila svoj sľub a vyvodila zodpovednosť voči páchateľom násilia na komunite moslimských Rohingov, ako aj vyriešila hlavné príčiny, ktoré prinútili približne 700.000 príslušníkov tamojšej etnickej menšiny k úteku do Bangladéša.



Ako upozornila agentúra AP, Bezpečnostná rada OSN sa vo svojom stredajšom stanovisku nezmieňuje o výzve zo strany štyroch ľudskoprávnych organizácii, ktoré ju v utorok požiadali oboznámiť Medzinárodný trestný súd (ICC) s Mjamnarskom v súvislosti s podozrením na spáchanie zločinov proti ľudskosti.



BR OSN zverejnila toto vyhlásenie po návšteve svojich zástupcov v Mjanmarsku i susednom Bangladéši. Spomínajú sa v ňom kľúčové témy, ktorými sa musí zaoberať vláda v Mjanmarsku - ľudské práva, občianstvo, zmierňovanie chudoby a rozvoj.



Delegácia BR OSN pricestovala koncom apríla na trojdňovú návštevu Bangladéša, aby sa tam osobne oboznámila so situáciou Rohingov, ktorí tam od vlaňajška utiekli pred násilnými zákrokmi armády v susednom mjanmarskom Jakchainskom štáte.



Od augusta 2017 prišlo cez hranicu do Bangladéša takmer 700.000 príslušníkov tohto moslimského etnika. Prevažne budhistické Mjanmarsko tvrdí, že zásahy boli legitímnou reakciou na útoky militantov v regióne.