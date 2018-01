BR OSN nezaujala žiadne stanovisko k tureckej ofenzíve v Sýrii

Francúzsky veľvyslanec pri OSN François Delattre novinárom po skončení zasadania povedal, že jeho krajina vyzvala Ankaru, aby postupovala zdržanlivo.

New York 23. januára (TASR) - Žiadne vyhlásenie neprijala Bezpečnostná rada OSN v pondelok na svojom mimoriadnom zasadaní za zatvorenými dverami v New Yorku venovanom ofenzíve proti Kurdom v enkláve Afrín v severnej Sýrii.



Francúzsky veľvyslanec pri OSN François Delattre novinárom po skončení zasadania povedal, že jeho krajina vyzvala Ankaru, aby postupovala zdržanlivo, čo podľa neho zdieľala "veľká časť" účastníkov diskusie, uviedla agentúra AP.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová sa na zasadaní podľa diplomatických zdrojov nezúčastnila.



Delattre ďalej poukázal na "tragickú humanitárnu situáciu spôsobenú operáciami sýrskeho režimu a jeho spojencov" najmä v provincii Idlib a oblasti Východná Ghúta. Situácia v Afríne je však len jedným z aspektov situácie v Sýrii, najvyššou prioritou musí byť naďalej boj proti terorizmu a najmä proti tzv. Islamskému štátu (IS), konštatoval Delattre.



Aj USA vyzvali prostredníctvom hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej Turecko, aby bolo pri ofenzíve v severnej Sýrii zdržanlivé - "tak vo vojenských akciách, ako aj v rétorike". Ankara musí zabezpečiť, aby vojenská operácia zostala rozsahom a trvaním obmedzená, pokračovala humanitárna pomoc a zabránilo sa obetiam.



Turecká armáda útočí na severe Sýrie v rámci operácie Olivová ratolesť na kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara ale označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku.



Turecké ministerstvo vnútra podľa agentúry Anadolu v pondelok oznámilo, že v súvislosti s operáciou v Sýrii zadržalo 24 ľudí za údajné šírenie teroristickej propagandy v prospech YPG na sociálnych sieťach. Záťahy sa uskutočnili v Istanbule a v prevažne kurdskom meste Diyarbakir. Medzi zadržanými je podľa organizácie Human Rights Watch (HRW) aj spisovateľka a ľudskoprávna aktivistka Nurcan Baysalová.



Vlna zatýkania prebehla po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po začatí ofenzívy vyzval na národnú jednotu a varoval, že tí, ktorí poslúchnu výzvy na protesty, zaplatia "vysokú cenu".