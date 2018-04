Ruský veľvyslanec poprel, že v Sýrii došlo k chemickému útoku

Podľa Vasilijho Nebenziu Rusko vyslalo do Dúmy svojich expertov, ktorí v odobraných vzorkách pôdy nezistili prítomnosť nijakej otravnej látky, vrátane chlóru.

New York 10. apríla (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) uviedol, že v meste Dúmá neďaleko sýrskej metropoly Damask nedošlo k útoku chemickými zbraňami, pri ktorom malo zahynúť viac ako 40 ľudí.



Podľa Nebenziu Rusko vyslalo do Dúmy svojich expertov, ktorí v odobraných vzorkách pôdy nezistili prítomnosť nijakej otravnej látky, vrátane chlóru. Práve ten mal byť podľa niektorých správ v Dúme použitý. Nenašli sa ani telá údajných obetí útoku.



Ruský veľvyslanec pri OSN vyzval tiež Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ako aj OSN, aby do oblasti údajného útoku v Dúme vyslala svojich expertov a sľúbil, že ruskí a sýrski vojaci sa postarajú o ich bezpečnosť.



Nebenzia zároveň obvinil Spojené štáty, Britániu a Francúzsko z "neospravedlniteľných" hrozieb namierených voči Rusku v súvislosti s útokom otravnou látkou novičok na dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury.



S tvrdením, že v meste Dúmá došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Podľa nich si útok z noci na nedeľu vyžiadal najmenej 40 mŕtvych.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov. Rusko správy o chemickom útoku v Dúme spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu.