Bezpečnostná rada OSN vyzýva libanonské skupiny: Nebojujte v zahraničí

New York 9. februára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzvala v piatok všetky libanonské strany na prijatie politiky, ktorou by sa dištancovali od akýchkoľvek zahraničných konfliktov. Takýto krok označila vo svojom vyhlásení za "dôležitú prioritu", informovala tlačová agentúra AP.



Vyhlásenie je zjavne adresované šiitskému militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré vyslalo svojich bojovníkov do Sýrie. Rada tiež zopakovala výzvu na plnenie rezolúcií, ktoré v minulosti prijala a ktoré "požadujú odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín v Libanone", aby zostali v tejto krajine zbrane a moc výhradne v rukách štátu.



Členovia BR OSN privítali oznámenie z 31. januára o vytvorení libanonskej vlády národnej jednoty, čím sa vyriešila takmer deväť mesiacov trvajúca patová situácia po parlamentných voľbách. Všetci politickí lídri by sa teraz mali "zamerať na naliehavé bezpečnostné, ekonomické, sociálne a humanitárne výzvy, ktorým krajina čelí", uvádza sa vo vyhlásení.



Libanonské súperiace politické skupiny viedli spory o zloženie novej vlády od mája 2018, keď sa v Libanone konali prvé parlamentné voľby po deviatich rokoch. Prelom prišiel po tom, ako dosiahli kompromis umožňujúci zastúpenie sunnitských poslancov, podporený vplyvnou šiitskou organizáciou Hizballáh. Hlavným dôvodom, aby konečne vznikla vláda, boli zrejme ekonomické ťažkosti, ktoré v uplynulých týždňoch viedli aj k rastúcim protestom.



Nový kabinet národnej jednoty povedie vo svojom treťom funkčnom období premiér Saad Harírí.