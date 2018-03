BR OSN znova odsúdila používanie chemických zbraní v Sýrii

Výkonný orgán OSN zopakoval, že používanie chemických zbraní je závažným porušením medzinárodného práva.

New York 21. marca (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) odsúdila v utorok pokračujúce používanie chemických zbraní v Sýrii a znovu zdôraznila, že je potrebný "mechanizmus", ktorý umožní vyvodiť zodpovednosť. Informovala o tom agentúra AP.



Výkonný orgán OSN zároveň zopakoval, že používanie chemických zbraní je závažným porušením medzinárodného práva a vyjadril podporu vyšetrovaniu podozrení tohto druhu zo strany Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Príslušné vyhlásenie rada vydala po utorňajšom stretnutí s generálnym riaditeľom OPCW, ktoré prebehlo za zatvorenými dverami.



Spojené štáty a Rusko sa už celé mesiace sporia v súvislosti s otázkou, kto by mal byť zodpovedný za chemické útoky v Sýrii. Rusko v novembri vetovalo Západom podporovanú rezolúciu BR OSN, ktorá by predĺžila mandát medzinárodnej skupiny expertov poverenej určením tejto zodpovednosti, pričom označilo túto skupinu za zaujatú a neprofesionálnu.



Moskva a Washington nechali kolovať konkurenčné návrhy rezolúcií, na základe ktorých by bol Spoločný vyšetrovací mechanizmus pre Sýriu (JIM) nahradený, zatiaľ však nič nenaznačuje, že by vzájomné nezhody dokázali prekonať.