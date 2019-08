Brata jemenského vodcu povstalcov zavraždili

Jemenskú medzinárodne uznanú vládu podporuje v boji proti húsíom vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou. Húsíovia sú zasa spriaznení s Iránom.

Saná 9. augusta (TASR) - Brat jemenského povstaleckého vodcu Abdalmalika al-Húsího bol "zavraždený", oznámil v piatok televízny kanál povstalcov al-Masíra.



"Mučeníka Ibráhíma Badruddína Amíra ad-Dína al-Húsího zavraždili ruky zradcov," ktorí pracovali pre koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, uviedli jemenskí povstalci-húsíovia vo vyhlásení odvysielanom televíziou.



Jemenskú medzinárodne uznanú vládu podporuje v boji proti húsíom vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou. Húsíovia sú zasa spriaznení s Iránom. Vojna v Jemene trvá už vyše štyri roky, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Povstalci neposkytli ďalšie podrobnosti o údajnom atentáte, ale uviedli, že urobia všetko pre to, aby "útočiacich zločincov" zodpovedných za vraždu chytili a postavili pred spravodlivosť.



Nemenovaný zdroj z jemenských bezpečnostných zložiek povedal pre tlačovú agentúru AFP, že Ibráhím al-Húsí mal s bratom blízky vzťah a bol veliteľom povstalcov v severojemenskej provincii Saada, ktorá je baštou húsíov a hraničí so saudskoarabským kráľovstvom.



Vo vojne v Jemene zahynuli už desaťtisíce ľudí vrátane veľkého počtu civilistov, ako uvádzajú viaceré humanitárne organizácie.



Vojna vyhnala z domovov približne 3,3 milióna ľudí a 24,1 milióna - teda vyše dve tretiny obyvateľstva - nutne potrebuje pomoc. Upozorňuje na to OSN, ktorá pokladá humanitárnu krízu v Jemene za najhoršiu na svete.