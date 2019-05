STREĽBA V BARE: Jedenásť ľudí zomrelo, jeden zranený

Streľbu spustilo v nedeľu popoludní miestneho času najmenej sedem maskovaných osôb, ktoré sa k baru doviezli na motocykli a troch autách.

Rio de Janeiro 20. mája (TASR) - Jedenásť ľudí zastrelili neznámi páchatelia v nedeľu v bare v meste Belém ležiacom na severe Brazílie. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo pre verejnú bezpečnosť štátu Pará.



Ako uviedol spravodajský portál G1, jednu zranenú osobu previezli do nemocnice pod policajným dohľadom.



Streľbu spustilo v nedeľu popoludní miestneho času najmenej sedem maskovaných osôb, ktoré sa k baru doviezli na motocykli a troch autách. Z miesta činu sa im podarilo uniknúť. Obeťami masakry má byť šesť žien a päť mužov.



Motív tohto činu nebol bezprostredne známy. Podľa úradov bola väčšina obetí zabitá strelou do hlavy.



Bar v štvrti Guamá je známy ako centrum distribúcie drog. V marci bolo do Belému, metropoly štátu Pará, na posilnenie bezpečnosti v siedmich tamojších mestských častiach vyslaných 200 príslušníkov federálnej polície.