Dolná komora parlamentu schválila nasadenie armády v Riu de Janeiro

Nasadené zložky zaujali pozície na dôležitých cestách, ktoré spájajú mesto so zvyškom krajiny, v snahe zastaviť prísun drog, ilegálnych zbraní a kradnutého tovaru.

Sao Paulo 20. februára (TASR) - Dolná komora brazílskeho Národného kongresu schválila v utorok prezidentský dekrét, na základe ktorého má armáda prevziať kontrolu nad bezpečnostnými zložkami v štáte Rio de Janeiro sužovanom rastúcou kriminalitou. Informovala o tom agentúra AP.



Armáda prevzala úlohy polície v metropole Rio de Janeiro ešte minulý piatok, dekrét podpísaný prezidentom Michelom Temerom však musia i napriek tomu schváliť zákonodarcovia. Poslanecká komora tento dokument postúpila Senátu, ktorý by mal o ňom rokovať ešte v priebehu dňa (miestneho času).



Počas uplynulej noci sa ozbrojené sily a polícia rozmiestnili po celom Riu de Janeiro v rámci prvej významnej operácie, odkedy bolo zmenené velenie. Armádny hovorca Roberto Itamar uviedol, že nasadené zložky zaujali pozície na dôležitých cestách, ktoré spájajú mesto so zvyškom krajiny, v snahe zastaviť prísun drog, ilegálnych zbraní a kradnutého tovaru.



Do uvedenej operácie sa zapojilo približne 3000 príslušníkov ozbrojených síl. Po uliciach jednej zo štvrtí na brehu zálivu Guanabara jazdili v utorok obrnené vozidlá, zatiaľ čo vo vodách hliadkovali člny. Vojaci a policajti zriadili stanovištia a kontrolovali každého, kto prechádzal v ranných hodinách, keď ľudia dochádzajú do zamestnania.



Najnovšia operácia však bola naplánovaná ešte pred tým, ako prevzal zodpovednosť nový vojenský veliteľ. Ten ešte len musí predložiť svoj plán, ako chce potlačiť vlnu násilia v Riu de Janeiro. Bezpečnostná situácia v tomto brazílskom štáte sa zhoršuje už najmenej dva roky, zatiaľ čo sa v ňom prejavuje aj hlboká finančná kríza.



Príslušný prezidentský dekrét vyvolal medzi Brazílčanmi znepokojenie, keďže mnohí stále spomínajú na obdobie rokov 1964-1985, keď v krajine panoval vojenský režim. Obávajú sa aj toho, že prijaté opatrenie povedie k rozšíreniu hrubých taktík, aké v minulosti využívala polícia.



Guvernér štátu Rio de Janeiro ešte pred vydaním dekrétu pripustil, že bezpečnostný plán, ktorý mal ochrániť obyvateľov i turistov počas nedávnych karnevalových osláv, zlyhal. Počas karnevalu totiž došlo k viacerým násilným incidentom vrátane prepadnutí, ozbrojených lúpeží a konfrontácií.



Podľa predstaviteľov štátu Riu de Janeiro tamojšia polícia čelí ťažkej situácii spôsobenej bojom miestnych gangov, ktorá sa už podobá vojne.