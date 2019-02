Brazílskeho exprezidenta odsúdili v ďalšej kauze na takmer 13 rokov

Da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali v júli 2017 za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí, za čo ho odsúdili ho na deväť a pol roka vo väzení.

Sao Paulo 7. februára (TASR) - Brazílsky súd uznal bývalého prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu za vinného z korupcie a odsúdil ho na 12 rokov a 11 mesiacov väzenia. Informovala o tom agentúra AFP. Silva si už v súvislosti s iným korupčným škandálom odpykáva 12-ročný trest odňatia slobody za úplatkárstvo.



Súd v meste Curitiba vo federatívnom štáte Paraná na juhu krajiny uznal Lulu da Silvu (73) za vinného z prijatia rekonštrukčných prác na svojom vidieckom dome od dvoch firiem výmenou za to, že získajú vládne kontrakty so štátnou ropnou spoločnosťou Petrobras.



Da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali v júli 2017 za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí, za čo ho odsúdili ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt vlani v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac. Trest si začal odpykávať v apríli po tom, ako sa dramaticky odovzdal do rúk polície.