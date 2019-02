Ľuďom v blízkosti pretrhnutej priehrady v Brazílii hrozia choroby

Obyvatelia v kontaminovanej oblasti sú po katastrofe vystavení zvýšenému riziku nákazy tropickou horúčkou dengue, žltou horúčkou, infekčnými chorobami či psychologickým problémom.

Rio de Janeiro 7. februára (TASR) - Ľuďom žijúcim v juhovýchodnej časti Brazílie, kde sa zhruba pred dvoma týždňami pretrhla zberná priehrada s banským kalom, hrozia choroby a epidémie. S odvolaním sa na správu epidemiológov o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Obyvatelia v kontaminovanej oblasti sú po katastrofe vystavení zvýšenému riziku nákazy tropickou horúčkou dengue, žltou horúčkou, infekčnými chorobami či psychologickým problémom. Pre AFP to povedal Diego Xavier, jeden z autorov správy, ktorú po katastrofe dala vypracovať brazílska nadácia Fiocruz.



Zberná priehrada pri bani na ťažbu železnej rudy sa pretrhla 25. januára pri meste Brumadinho v štáte Minas Gerais na juhovýchode Brazílie. Lavína bahenného odpadu z bane po tom, ako sa pretrhla priehrada s banským kalom, pochovala najmenej 150 ľudí. Záchranári stále pátrajú po 182 nezvestných.



Priehrada sa nachádzala nad jedálňou pre zamestnancov a nad hlavným úradníckym areálom bane. Bahenné more zaplavilo aj priľahlé osady.



Bahenný odpad prenikol do viac než 200 kilometrového územia rieky Paraopeba.



Problémom je podľa Xaviera "znečistenie tejto vody ťažkými kovmi". Ľudia, ktorí prídu do kontaktu s touto vodou, môžu trpieť "hnačkami, záškrtom alebo zvracaním".



O niekoľko mesiacov by sa mohli objaviť infekčné choroby a parazity, dodal. V znečistenej rieke, vodných zásobách alebo zavlažovacích systémoch sa môžu množiť potkany a komáre, čo zvyšuje riziko horúčky dengue a žltej zimnice.



"Na základe vedomostí získaných pri iných katastrofách, odporúčame očkovanie celého obyvateľstva v oblasti proti žltej horúčke," dodal.



Epidemiológ ďalej varoval, že z dlhodobej perspektívy hrozia obyvateľstvu aj psychické problémy. "Ľudia utrpeli takú traumu, že potrebujú dlhodobé psychologické sledovanie, aby sme predišli prípadom depresie, úzkosti, dokonca aj samovrážd." Upozornil, že na ľudí postihnutých touto katastrofou sa nesmie zabudnúť ani po tom, ako odznie záujem médií a verejnosti.



Veľkú zodpovednosť preto podľa neho nesie práve brazílska ťažobná spoločnosť Vale, ktorá je vlastníkom bane i pretrhnutej priehrady.