Na kolónu vozidiel brazílskeho exprezidenta da Silvu strieľali

Brazília 28. marca (TASR) - Výstrely zasiahli v utorok dva autobusy v kolóne vozidiel štábu, ktorý robí kampaň v prospech bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. K incidentu došlo počas okružnej cesty po juhu Brazílie pred októbrovými voľbami, informovala jeho Strana pracujúcich. Nikto neutrpel zranenia, napísali v stredu tlačové agentúry AP a DPA.



Da Silva sa nenachádzal v ani jednom z oboch autobusov, ktoré viezli hostí a novinárov, dodal neskôr exprezidentov hovorca José Crispiniano.



Da Silva cestuje po juhu Brazílie, aby získal podporu pre svoju kandidatúru na úrad prezidenta. Avšak exprezident je uznaný za vinného z korupcie a čoraz viac je pravdepodobné, že ho uväznia a zakážu mu kandidovanie vo voľbách.



Znakom toho, ako veľmi názorovo rozdeľuje občanov tento kedysi mimoriadne obľúbený líder, je, že jeho kolóna sa stala terčom protestov na viacerých miestach jeho okružnej cesty.



Ľavicová Strana pracujúcich informovala vo vyhlásení, že jeden autobus má v interiéri dve diery po nábojoch a ďalší autobus má "škrabnutie" na bočnom okne. K streľbe došlo medzi mestami Quedas do Iguacu a Laranjeiras do Sul. Strana sa tiež posťažovala, že úrady neposkytli kolóne dostatočnú ochranu.



Polícia v Laranjeiras do Sul v juhobrazílskom štáte Paraná oznámila, že vyslala tím, ktorý má incident vyšetriť.



Da Silva neskôr na Twitteri napísal: "To, čo teraz vidím, je takmer vzostup nacizmu. Ak si myslia, že nás zastrašia, mýlia sa."