Najvyšší súd zamietol žiadosť exprezidenta da Silvu ostať na slobode

Rio de Janeiro 5. apríla (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok zamietol žiadosť bývalého prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu ostať na slobode v čase pred októbrovými prezidentskými voľbami. Informovala o tom agentúra DPA.



Verdikt môže viesť k jeho skorému uväzneniu a pravdepodobne mu znemožní uchádzať sa o tretie funkčné obdobie vo voľbách, ktoré by podľa očakávania ľahko vyhral.



Jeho právnici tvrdili, že by ho nemali poslať za mreže pred tým, ako sa vyčerpajú všetky možné odvolania voči jeho odsúdeniu za korupciu. Sudcovia tesne odmietli tento argument šiestimi hlasmi proti piatim.



Lulu da Silvu (72) uznali v júli minulého roka za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdil ho na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre potvrdil v januári tento verdikt a sprísnil mu trest na 12 rokov a jeden mesiac.



Exprezidenta obvinili zo snahy utajiť vlastníctvo luxusného apartmánu v meste Guaruja na pobreží Atlantického oceánu. Lula da Silva popieral, že by bol majiteľom spomínaného penthousu, ktorý podľa neho patril spoločnosti OAS. Táto firma bola jedným zo subjektov vyšetrovania v inom prípade rozsiahlej korupcie, ktoré sa sústredilo na štátnu ropnú spoločnosť Petrobras.



Luiz Inácio Lula da Silva bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011.