V Brazílii obžalovali 11 osôb, chceli vytvoriť teroristickú bunku IS

Podozriví chceli v období karnevalu v Riu de Janeiro spáchať útok podobný londýnskemu z 3. júna 2017.

Rio de Janeiro 18. mája (TASR) - Prokuratúra brazílskeho štátu Goiás obžalovala skupinu 11 osôb, ktorá sa podľa vyšetrovateľov pokúšala vytvoriť teroristickú bunku vernú džihádistom z Islamského štátu (IS) so zámerom páchať teroristické útoky na území celej Brazílie.



Všetci dôvodne podozriví sú podľa denníka O Globo brazílskymi občanmi, za mrežami je podľa periodika aktuálne iba jeden z nich. Podľa informácií tlačovej agentúry Reuters, odvolávajúcej sa na hovorcu prokuratúry, to však platí o dvoch obžalovaných.



Komunikácia medzi členmi potenciálnej bunky prebiehala cez mobilnú aplikáciu.



Z nej vyplýva, že podozriví chceli v období karnevalu v Riu de Janeiro spáchať útok podobný londýnskemu z 3. júna 2017 s ôsmimi mŕtvymi, keď najskôr vozidlo vrazilo medzi ľudí a potom jeho posádka zaútočila na občanov nožmi. Jeden z podozrivých sľuboval kolegovi, že mu pomôže dostať sa na územie kalifátu - územia kontrolovaného IS v Sýrii a Iraku.



Brazílska polícia začala po extrémistoch pátrať na základe informácií španielskych kolegov v roku 2016, a to na základe bezpečnostnými zložkami monitorovaných rozhovorov s podozrivým obsahom, na ktorých sa podieľali aj účastníci z brazílskych telefónnych čísiel.