Brazílsky prezident dekrétom uľahčil držbu strelných zbraní

Krajne pravicový prezident, ktorý zvíťazil vo voľbách v októbri minulého roka, počas predvolebnej kampane sľúbil vyzbrojiť obyvateľstvo s cieľom znovu nastoliť v krajine zákon a poriadok.

Bogota 14. januára (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro podpísal v utorok dekrét, ktorý zmierňuje prísne podmienky držby strelných zbraní, informovala agentúra DPA. Prezident sa tým pokúša zastaviť nárast kriminality.



"Ľudia sa rozhodli kúpiť si strelné zbrane a muníciu a my im to nesmieme odopierať," povedal Bolsonaro.



Krajne pravicový prezident, ktorý zvíťazil vo voľbách v októbri minulého roka, počas predvolebnej kampane sľúbil vyzbrojiť obyvateľstvo s cieľom znovu nastoliť v krajine zákon a poriadok.



Dekrét predĺžil platnosť registrácie strelnej zbrane z troch na päť rokov, píše DPA, odvolávajúc sa na denník Folha de Sao Paulo.



Ľudia žijúci v oblastiach s vysokou mierou trestnej činnosti a vlastníci podnikov budú mať k strelným zbraniam uľahčený prístup a vlastníctvo si už nebude vyžadovať povolenie od federálnej polície.



V Brazílii zomrelo v roku 2017 násilnou smrťou viac ako 63.000 ľudí, čo bol 2,9-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. DPA sa odvoláva na správy nezávislej organizácie Brazílske fórum pre verejnú bezpečnosť (FBSP).



Približne 60 percent obyvateľov krajiny však proti uvoľneniu legislatívy v oblasti vlastníctva zbraní protestuje.



Bezpečnostní experti v krajine namietajú, že viac zbraní spôsobí nárast násilia, uviedol na svojom webovom portáli denník The New York Times.