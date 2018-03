Takmer 4000 vojakov a policajtov zasahuje v komplexe faviel v Riu

Vo februári prevzala brazílska armáda v súlade s prezidentským dekrétom kontrolu nad bezpečnostnými zložkami v rovnomennom štáte, ktorého je Rio hlavným mestom.

Sao Paulo 28. marca (TASR) - Takmer štyritisíc vojakov a policajtov vstúpilo v utorok do komplexu faviel v brazílskom meste Rio de Janeiro. Podľa agentúry AP ide o jednu z najrozsiahlejších operácií svojho druhu od minulého mesiaca.



Vo februári prevzala brazílska armáda v súlade s prezidentským dekrétom kontrolu nad bezpečnostnými zložkami v rovnomennom štáte, ktorého je Rio hlavným mestom.



Bezpečnostná situácia sa v tomto štáte zhoršuje už najmenej dva roky, zatiaľ čo sa v ňom prejavuje aj hlboká finančná kríza. V samotnom veľkomeste Rio zvádzajú mocenské boje drogové gangy a mesto zvádza boj s vysokou kriminalitou. O vplyv tam zápasia podľa AP tiež miestne milície či ozbrojené skupiny pozostávajúce zo súčasných či bývalých policajtov.



Boje vedú k častým prestrelkám v marginalizovaných oblastiach mesta, pričom výnimočne sa rozšíria aj do bohatších častí ležiacich pozdĺž tamojšieho vychýreného pobrežia.



Do komplexu faviel (chudobných štvrtí) s názvom Lins na severe Ria vstúpilo v utorok asi 3400 vojakov a 500 policajtov. Ich cieľom je rozmiestniť sa po obvode oblasti a zabrániť tak v úteku podozrivým osobám. Ulice chcú zároveň zbaviť barikád, ktoré v nich postavili súperiace gangy.