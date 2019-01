V súvislosti s pretrhnutím priehrady v Brazílii zadržali päť osôb

Počet potvrdených obetí na životoch podľa údajov úradu civilnej ochrany medzičasom stúpol na 65, ďalších 279 ľudí je stále nezvestných.

Sao Paulo 29. januára (TASR) - Brazílska polícia zdržala päť osôb podozrivých z podielu na pretrhnutí priehrady pri bani na železnú rudu v štáte Minas Gerais, ktoré si koncom minulého týždňa vyžiadalo desiatky obetí na životoch. Oznámila to v utorok miestna prokuratúra, uviedla agentúra DPA.



K zadržaniu troch pracovníkov ťažobného koncernu Vale, ktorý baňu prevádzkuje, došlo v aglomerácii mesta Belo Horizonte. Zadržanie ďalších dvoch osôb hlásili zo Sao Paula. Ide o dvoch inžinierov-externistov, ktorí naposledy kontrolovali stabilitu hrádze.



Koncern Vale vyhlásil, že s vyšetrujúcimi orgánmi v plnej miere spolupracuje.



Priehrada pri bani Córrego do Feijao nachádzajúca sa neďaleko mesta Brumadinho sa pretrhla 25. januára, v dôsledku čoho sa masa hlušiny prehnala cez časť areálu bane, ako aj priľahlé osady.



Počet potvrdených obetí na životoch podľa údajov úradu civilnej ochrany medzičasom stúpol na 65, ďalších 279 ľudí je stále nezvestných. "Žiaľ, je veľmi nepravdepodobné, že by sa našli ešte nejakí preživší," citovala DPA vyjadrenie hovorcu miestnych hasičov Pedra Aiharu pre televíznu stanicu Globo News.