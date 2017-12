Brazília vyhostila vysoko postaveného venezuelského diplomata

Brazília k rozhodnutiu dospela po tom, čo Venezuela vyhostila brazílskeho veľvyslanca v Caracase Ruya Pereiru.

Sao Paulo 27. decembra (TASR) - Brazília vyhostila v utorok najvyššie postaveného venezuelského diplomata, ktorým bol chargé d'affaires Gerardo Delgado. Informovala o tom spravodajská televízia BBC.



Brazília k rozhodnutiu vyhostiť venezuelského diplomata dospela po tom, čo Venezuela vyhostila brazílskeho veľvyslanca v Caracase Ruya Pereiru so zdôvodnením, že Brazília postupovala protizákonne, keď parlament vlani odvolal z funkcie prezidentku Dilmu Rousseffovú.



V sobotu predsedníčka kontroverzne vnímaného venezuelského ústavodarného zhromaždenia Delcy Rodríguezová označila za nežiaducu osobu (persona non grata) aj kanadského chargé d'affaires Craiga Kowalika.



Kanadské ministerstvo zahraničných vecí na to odpovedalo vyhlásením, že venezuelskému veľvyslancovi Wilmerovi Barrientosovi Fernándezovi, ktorý sa v súčasnosti zdržuje v zahraničí, neumožní návrat do Kanady a zároveň vyhostilo venezuelského chargé d'affaires Ángela Herreru.



Brazília a Kanada patria k najhlasnejším kritikom režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura a obviňujú jeho socialistickú vládu z perzekúcie opozičných politikov a porušovania ľudských práv.



Kanada pred niekoľkými mesiacmi uvalila sankcie na viacerých vysoko postavených venezuelských činiteľov.