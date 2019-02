Po pretrhnutí priehrady v Brazílii stúpol počet mŕtvych na 115

Ide už o druhú katastrofu súvisiacu s priehradou bane za posledné tri roky. Vlastní ju brazílsky ťažobný gigant Vale.

Brumadinho 2. februára (TASR) - Počet mŕtvych po minulotýždňovom pretrhnutí priehrady pri bani na juhovýchode Brazílie sa zvýšil na 115 a nezvestných je 248 ľudí. V sobotu o tom informovali predstavitelia zasahujúcich služieb.



Záchranná služba brazílskeho štátu Minas Gerais, kde sa 25. januára pri meste Brumadinho katastrofa stala, uviedla, že pátranie po telách stále prebieha.



Úrady predpokladajú, že všetci nezvestní sú mŕtvi - za posledný týždeň nenašli žiadneho človeka, ktorý by nešťastie prežil, napísala tlačová agentúra AFP.



Fakticky všetci mŕtvi aj nezvestní boli zamestnancami bane na ťažbu železnej rudy. Pochovala ich lavína bahenného odpadu z bane, keď sa pretrhla priehrada s banským kalom, ktorá sa nachádzala nad jedálňou pre zamestnancov a nad hlavným úradníckym areálom bane.



Bahenné more zaplavilo aj priľahlé osady.



Ide už o druhú katastrofu súvisiacu s priehradou bane za posledné tri roky. Vlastní ju brazílsky ťažobný gigant Vale.



Úrady zmrazili majetok spoločnosti Vale v hodnote vyše tri miliardy dolárov, keďže sa očakáva, že firma vyplatí škody, finančné vyrovnanie a pokuty.



Ťažobná spoločnosť Vale vedela, že priemyselné zóny, zasiahnuté minulý týždeň obrovským prívalom bahna, budú ohrozené, ak sa jedna z jej priehrad pretrhne. V piatok to napísal brazílsky denník Folha de Sao Paulo, ktorý citovala aj tlačová agentúra DPA.



V núdzových plánoch spoločnosti sa spomínalo riziko, ktoré hrozí administratívnemu úseku firmy a jedálni nachádzajúcej sa kilometer od priehrady.



Mnohé z obetí práve v jedálni obedovali, keď ich zavalilo more bahna, uviedol denník.



Bahno zničilo aj sirény, ktoré mali spustiť poplach a upozorniť zamestnancov na pretrhnutie priehrady. Zatarasilo aj únikovú trasu, ktorú spoločnosť označovala za bezpečnú.



Pri nešťastí prišli o život najmenej dvaja predstavitelia spoločnosti, zodpovední za spustenie poplachu.



Denník Folha de Sao Paulo obvinil spoločnosť Vale z podcenenia rizík v prípade pretrhnutia priehrady.



Po pretrhnutí priehrady sa na plochu s rozlohou 290 hektárov uvoľnilo okolo 12 miliónov kubických metrov bahna.