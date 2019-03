Brazílsky exprezident Lula da Silva bude môcť byť na vnukovom pohrebe

Lulu da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali v júli 2017 za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí, za čo ho odsúdili na deväť a pol roka vo väzení.

Sao Paulo 2. marca (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva požiadal o uvoľnenie z výkonu trestu na sobotňajší pohreb svojho vnuka a toto povolenie mu úrady dali. Jeho vnuk zomrel vo veku sedem rokov na meningitídu, informovali v piatok tlačové agentúry AFP a AP.



Federálny súd štátu Paraná oznámil, že sudkyňa Carolina Lebbosová povolila exprezidentovi, ktorý si odpykáva 12-ročný trest za korupciu vo väzení v štátnom hlavnom meste Curitiba, odcestovať na pohreb. Ten sa koná o 400 kilometrov ďalej v Santo André, meste na okraji Sao Paula, kde v nemocnici Arthur Araujo Lula da Silva zomrel.



Arthur bol dieťaťom Sandra Luisa Lulu da Silvu, jedného z piatich synov exprezidenta. Chlapec dvakrát navštívil starého otca vo väzení.



V piatok boli sociálne médiá plné odkazov vyjadrujúcich podporu bývalému lídrovi, dokonca aj odkazov od nepriateľov.



Hovorca ľavicovej Strany pracujúcich (PT) v piatok už skôr potvrdil, že právnici bývalého prezidenta, ktorý si vo väzbe odpykáva dva súbežné tresty za korupciu, podali žiadosť, aby sa Lula da Silva mohol zúčastniť na vnukovom pohrebe.



Súd v januári nevyhovel žiadosti Lulu da Silvu o účasť na pohrebe jeho 79-ročného brata, ktorý zomrel na rakovinu. Súd nižšieho stupňa jeho žiadosť najprv zamietol a najvyšší súd ju následne schválil až po tom, čo sa pohreb uskutočnil.



Súd v Curitibe v štáte Paraná na juhu krajiny uznal Lulu da Silvu (73) vo februári za vinného z prijatia úplatku vo forme rekonštrukčných prác na svojom vidieckom dome od dvoch firiem - výmenou za to mali získať vládne kontrakty so štátnou ropnou spoločnosťou Petrobras.



Lulu da Silvu, ktorý bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2011, uznali v júli 2017 za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí, za čo ho odsúdili na deväť a pol roka vo väzení. Súd v Porto Alegre tento verdikt vlani v januári potvrdil a sprísnil mu trest väzenia na 12 rokov a jeden mesiac. Trest si začal odpykávať v apríli po tom, ako sa za dramatických okolností odovzdal do rúk polície.